Fuori dalle scuole arrivano gli attraversamenti rialzati

Le prime installazioni sono state effettuate nella frazione di Ponente dove esiste un intreccio di vie molto importante per quanto riguarda le scuole: in pochi isolati si concentrano, infatti, la scuola Elementare “Leonardo Da Vinci” di Via Caboto, la Scuola dell’Infanzia Arcobaleno e la seconda sede della Scuola Media Arfelli.

Nei giorni scorsi sono terminati anche i lavori per tre attraversamenti rialzati realizzati nell’ottica di facilitare la circolazione pedonale di bambini e famiglie e aumentare ulteriormente la sicurezza in entrata e uscita da scuola. Si trovano in Via Cremona, via Caboto e Via Vespucci e “queste nuove opportunità – spiega il sindaco Gozzoli in una nota social – impatteranno positivamente anche sulla quotidianità dei residenti”.