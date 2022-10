“Noi non paghiamo”: bruciate le bollette di Enel. Si propaga la protesta

Sulla scia delle proteste in Regno Unito, anche a Bologna decine di persone si sono dati appuntamento per dare vita “a un movimento di protesta che parte dal basso”.

Dopo il falò un piccolo corteo ha sfilato lungo via Ugo Bassi fin sotto alle Due Torri per promuovere la campagna ‘Noi non paghiamo’, distribuendo volantini e dando appuntamento a sabato 8 ottobre, giornata in cui sarà costituita un’assemblea cittadina della campagna ‘Noi non paghiamo Emilia-Romagna’ in via Niccolò Dall’Arca, a Bologna.