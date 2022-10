Pesca. Pd: “Si superi il meccanismo delle deroghe per la pesca delle vongole”

La Regione Emilia Romagna è in prima linea per chiedere la proroga della deroga per la pesca delle vongole ‘sotto soglia’ alla Commissione Europea. “In realtà – sottolinea la consigliera regionale e Capogruppo Pd, Marcella Zappaterra, la richiesta che avanziamo è di superare una volta per tutte il meccanismo delle deroghe e introdurre una norma specifica che consenta di pescare vongole al di sotto dei 25 millimetri. Il motivo è semplice: quelle dell’Adriatico, ufficialmente ‘venus gallina’ e in gergo ‘puvrazze’ raggiungono la maturazione intorno ai 22 millimetri, ovvero quando sono più piccole rispetto a quelle che si pescano nei mari del nord o nella penisola Iberica”.