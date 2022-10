Torna la Camminata del Cuore: insieme verso la vita!

“Venite a camminare con me verso la vita! – è l’appello dell’insegnante Cinzia Giorgetti – Non potete mancare! Vi aspetto per vivere una mattinata insieme, all’insegna dell’allegria, del benessere, del divertimento e dello stare bene insieme. Ci saranno delle bellissime sorprese e omaggi per tutti”.

Inoltre, ogni partecipante, potrà donare (anche on line a questo link) il suo contributo allo Ior (Istituto Oncologico Romagnolo) che aiuta i malati oncologici attraverso progetti che si prendono cura della persona e in particolare della donna, come il “Progetto Margherita”.