Attualità, cultura e solidarietà con il Rotary Club Cesenatico

Sempre in novembre si terrà un incontro dedicato al progetto che vede il Rotary Club Cesenatico Mare ed il Circolo Vela Cesenatico, sostenere la Lifc, la Lega italiana fibrosi cistica, nell’ambito dell’iniziativa “Una Vela per respirare liberi”; in dicembre è invece in calendario il Concerto di Santa Lucia.

All’inizio del 2023 spiccano in gennaio un service a favore delle donne vittime della guerra in Ucraina ed in febbraio un incontro con il maestro di arti marziali Silvano Sintini, detto Pucci.

In marzo è invece in calendario un incontro con Massimiliano Latorre, il marò che assieme al collega Salvatore Girone venne arrestato in India con l’accusa di aver ucciso due pescatori. Questo appuntamento ci riporterà indietro di undici anni e precisamente al 15 febbraio 2012, quando Latorre era uno dei fucilieri della marina militare italiana in servizio sulla petroliera italiana Enrica Lexie come nuclei militari di protezione. La vicenda giudiziaria si concluse nel 2021, dopo che lo stato italiano versò un indennizzo all’India.