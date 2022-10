Balera d’Amore, Anpi in festa a Cesenatico

“Balera d’Amore” proseguirà la sera di venerdì 7 ottobre con l’assemblea costituente di una rete antifascista da far crescere nel territorio cesenaticense. Nel mese di ottobre 1944, a 22 anni dalla marcia su Roma, la gran parte del nostro territorio fu liberata dalla tirannia fascista grazie al sacrificio di tanti giovani partigiani. In ricordo di questi avvenimenti e nella prospettiva di iniziative future, la sezione Anpi di Cesenatico si rivolge a tutti coloro che credono nei valori della Resistenza da cui è nata la nostra Costituzione con l’obiettivo di costruire insieme, sul territorio, un fronte democratico comune per la nascita e lo sviluppo di una “Rete antifascista” ampia e partecipata, insieme a tutte quelle organizzazioni che in questi anni, a livello locale e nazionale, hanno dato vita a campagne e mobilitazioni per la difesa dei valori costituzionale della Repubblica nata dalla Resistenza.

La rassegna si concluderà sabato 8 con la Festa della Ligàza a partire dalle 19.45. I partecipanti, nella più fedele tradizione romagnola, si porteranno da mangiare e potranno gustare i vini del territorio e le dolci delizie proposte dall’Anpi di Cesenatico e poi musiche e balli con il violino di Adele e l’organetto di Ciuma.