Eletta Miss Nonna 2022, c’è anche una fascia a Cesenatico

Domenica 2 ottobre, occasione della Festa nazionale dei Nonni, nell’area eventi dell’hotel Milano di Bellaria, con il patrocinio del Comune di Bellaria-Igea Marina, si è svolta la 18° edizione di Miss Nonna, il primo concorso nazionale, con marchio registrato di proprietà esclusiva di Te.Ma spettacoli, ideato da Paolo Teti, dedicato alle nonne di tutte le età.

Le 26 nonne finaliste hanno sfilato nell’Isola dei Platani, il “salotto” della città rivierasca, poi hanno sfilato in passerella in abiti eleganti e si sono “sfidate” in varie prove. Tutte le partecipanti hanno sostenuto una prova di abilità come cantare, ballare, recitare una poesia o cimentarsi in varie prove creative o sportive, per aggiudicarsi il titolo di Miss Nonna 2022.