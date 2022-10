L’ufficio mobile di Romagna Next fa tappa a Cesenatico

Arriva anche nel cesenate la campagna “Romagna Next in Tour”: una serie di tappe per raccontare in diretta ai cittadini gli scopi di Romagna Next, il primo “laboratorio” di pianificazione strategica interprovinciale sorto in Italia per rispondere alle sfide del Next generation EU e del PNRR.

L’ufficio mobile farà tappa a Cesena nel pomeriggio di mercoledì 5 ottobre dalle 15 alle 23, in piazzale Karl Marx, in concomitanza con l’evento “Evviva! La città si fa scuola”.