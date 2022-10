Ci risiamo col Covid: a Cesenatico ci sono già 209 malati

In Romagna si registra un tasso di occupazione di posti letto da parte di pazienti affetti da Covid in aumento rispetto alla settimana precedente ed in totale sono ricoverati 117 pazienti (la settimana prima ne erano conteggiati 73). La percentuale dei nuovi positivi sui tamponi eseguiti è salita al 29,9% e sono tornati a salire (aumentando di 4) i nuovi focolai accesi in strutture residenziali per fragili ed anziani. Sul fronte vaccini il tasso di copertura con la quarta dose degli Over 80 nel cesenate è appena del 45,5% (6.282 dosi su un popolazione complessiva di 13.805). Ancor più basso il dato tra i 60 anni ed i 79 anni. Una percentuale risibile di nuovi contagiati nell’ultima settimana era da Omicron 4. Tutto il resto dei contagi è da Omicron 5.