Da oggi su Spotify c’è “Ripartiamo”, il podcast dei giovani di Cesenatico

Un “ponte” verso i giovani, con il linguaggio dei giovani. Nasce con queste finalità “Ripartiamo”, un podcast realizzato in occasione dell’omonimo evento che si è svolto il 30 settembre scorso a Cesenatico dedicato ai ragazzi delle scuole superiori.

L’iniziativa è del Comune di Cesenatico che ha appena aperto il suo nuovo canale su Spotify.

“Ripartiamo”, in particolare, è stato l’evento organizzato dall’Assessorato alle Politiche giovanili in collaborazione con la cooperativa La Vela e la Consulta del volontariato. Una giornata formativa andata in scena lo scorso 30 settembre fatta di incontri, riflessioni, arte e divertimento.

Il programma era rivolto agli studenti delle quarte e delle quinte dello Ial, di Ragioneria e del Liceo Scientifico che hanno risposto con una buona partecipazione. Proprio durante questa giornata sono state raccolte le testimonianze che hanno dato vita al podcast.

La trasmissione sarà disponibile da oggi sulla pagina Spotify del Comune di Cesenatico, sul sito ufficiale e su tutti i canali social dell’ente.

“Anche le Amministrazioni comunali hanno il dovere di cercare e di esplorare nuovi metodi di comunicazione per andare a cercare i giovani – dice il vicesindaco Lorena Fantozzi -. Per questo abbiamo pensato a un podcast. Siamo di fronte a qualcosa fatto da loro e per loro. Speriamo di aver confezionato il primo prodotto di una lunga serie”.