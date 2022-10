Occhio alla Tari, ecco le info utili

A seguito di alcune problematiche in capo alla società che gestisce la spedizione degli avvisi di pagamento della prima rata Tari 2022 per conto del Comune di Cesenatico, si invita la cittadinanza e gli operatori economici a controllare di aver correttamente ricevuto il bollettino. In caso di mancata consegna, è possibile ottenere copia dell’avviso scaricandolo dal Portale del contribuente o può richiederlo all’Ufficio Tari che provvederà a inviarlo via email o a consegnarlo allo sportello.