Bravata del sabato sera al club nautico Mazzarini

Dal Club Nautico Mazzarini segnalano che non ci sono stati danni rilevanti né oggetti preziosi spariti in quell”occasione così hanno pensato di non fare denuncia alle autorità.

Il Club, ad oggi, ospita una trentina di imbarcazioni.

Del materiale, probabilmente il contenuto degli estintori, è stato rilevato anche da chi vigila sulle acque del porto. C’è chi si è attivato per capire se si trattasse di macchie d’olio o di imbarcazioni che potevano avere dei problemi importanti per la propria tenuta e l’incolumità pubblica. Per fortuna si è trattato di un evento più marginale.