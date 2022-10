L’Amerigo Vespucci torna in Romagna. Ecco dove

Il veliero non attraccherà ma sarà alla fonda e sarà visibile da Piazzale Roma. Il suo arrivo è previsto per le 10.30 circa ma non sarà possibile visitarla. Comandante ed equipaggio saranno accolti a terra per una cerimonia.

Con il calare della sera l’Amerigo Vespucci si colorerà con il tricolore per salutare Riccione; la ripartenza è prevista per le 21.30 circa.

La foto è tratta da wikipedia