Tragedia in A4: muoiono cinque disabili e l’ex sindaco di Riccione

Solo un passeggero – una donna – è stato estratto ancora in vita dai vigili del fuoco di San Donà di Piave, Motta di Livenza e Mestre. La ferita è stata stabilizzata sul posto e trasferita, in gravi condizioni e in prognosi riservata, in ospedale a Mestre.

Il tratto autostradale in direzione di Trieste è stato chiuso al traffico per diverse ore.

Il Comune di Riccione ha proclamato il lutto cittadino e annullato le manifestazioni per il centenario della città che sarebbero dovute cominciare ieri sera.