Giovedì il PUG in consiglio comunale. Poi entrerà in vigore

Il percorso del Pug è partito il 22 agosto 2018 con la sottoscrizione del protocollo d’intesa tra Comune, Regione Emilia Romagna e Provincia di Forlì-Cesena che ha sancito l’avvio della fase sperimentale alla nuova strumentazione urbanistica.

Per poter iniziare i lavori, nell’aprile del 2019 è stato costituito l’Ufficio di Piano che vi si è dedicato in questi tre anni in maniera approfondita.

Il 27 novembre 2020 c’è stata l’assunzione del piano da parte della Giunta che ha portato – il 9 dicembre 2020 – alla pubblicazione del piano sul sito istituzionale del Comune di Cesenatico. Da lì è partito un corposo iter di condivisione che ha coinvolto sia gli stakeholder che gli enti sovraordinati.

Il Comune di Cesenatico ha prima realizzato un video per presentare i punti salienti del nuovo documento, poi ha organizzato una serie di incontri con gli ordini professionali e con la cittadinanza per illustrare il piano e aprire il confronto. Tutto questo lavoro di presentazione alla città è ovviamente andato avanti in parallelo alle commissioni consiliari propedeutiche all’approvazione.

Si è aperta così la fase delle osservazioni, andata avanti dal 9 dicembre 2020 fino al 6 febbraio 2021: in questo lasso di tempo sono pervenute 224 osservazioni: 32 sono state accolte, 59 sono state accolte parzialmente, 111 sono state non accolte mentre 22 sono state ritenute non pertinenti.