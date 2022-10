Atlantica Bingo Gaming Hall ha una nuova proprietà: il Gruppo Lottomatica

È lo stesso Andrea Battistini a spiegare la svolta: “Dopo un percorso iniziato nel 2001 nella sede all’interno del parco acquatico di Atlantica e proseguita, dal 2017, nella nuova, prestigiosa sede di Villamarina, per me e per la mia famiglia è giunta l’ora di passare il testimone. Vagliate le offerte ricevute da gruppi operanti nel settore, abbiamo deciso di cedere l’attività ad un colosso del mondo del gioco lecito e dell’intrattenimento, con prospettive di assoluta crescita per la nostra Gaming Hall”.

La famiglia Battistini conserva la proprietà dell’immobile in cui sono svolte le attività di Atlantica Bingo e l’imprenditore motiva anche la scelta di cedere la gestione: “Abbiamo deciso di affidare la gestione di Atlantica Bingo ad una grande società, che fa parte del Gruppo Lottomatica, nota rilevante realtà nel panorama italiano, certi di un loro impegno per una ulteriore crescita delle attività di Atlantica Bingo, da tutti considerata una delle sale più belle d’Italia. In questi ultimi cinque anni nella nostra nuova struttura a Villamarina, abbiamo ricevuto la visita di molti colleghi provenienti da tutta Italia e di altri imprenditori interessati a fare un investimento per realizzare una struttura simile alla nostra, molti dei quali ci hanno preso come esempio e questa per me e la mia famiglia è una soddisfazione enorme”.