Basket, l’Unieuro fa suo il derby

Ancora una volta, l’approccio al secondo tempo è quello giusto: Cinciarini e Valentini fanno +14, ma la partita è vivissima e Rimini accorcia ancora, prima della nuova tripla con fallo di Adrian (50-61). I padroni di casa arrivano fino al -5 guidati da Johnson (58-63), ma negli ultimi 3 minuti di terzo quarto i biancorossi chiudono le maglie difensive e, in attacco, allungano con i liberi di Benvenuti, Penna e Valentini: 60-69 al 30esimo. Si entra negli ultimi 5 minuti con l’Unieuro a +6, ma con Rimini che trova la tripla di Scarponi ed il canestro di Johnson (75-76), e così gli ultimi minuti saranno decisivi: in difesa non si concede nulla, mentre in attacco Valentini sente l’odore del sangue e azzanna la partita, segnando 5 punti di fila per il 75-81. Penna e Cinciarini fanno due gran giocate difensive e indirizzano il match definitivamente: IL DERBY è NOSTRO, il finale è 79-84!