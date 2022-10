Bonus di 200 euro per lavoratori autonomi. Ecco tutte le info

Chi sono i beneficiari?

Il riconoscimento dell’indennità una tantum è disposto a favore dei lavoratori autonomi e dei professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell’INPS, nonché a favore dei professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza.

Chi è escluso?

Sono esclusi dal beneficio gli imprenditori agricoli professionali iscritti alla gestione per i coltivatori diretti e per i coloni e mezzadri per l’attività di amministratore in società di capitali in quanto il reddito percepito non rientra tra i redditi prodotti dall’attività aziendale.

A quanto ammonta l’indennità?

L’indennità è pari:

a € 200 (indennità prevista dal Decreto Aiuti) per coloro che non hanno percepito nell’anno di imposta 2021 un reddito complessivo superiore all’importo di € 35.000;

a € 350 (indennità prevista dal Decreto Aiuti + integrazione prevista dal Decreto Aiuti ter) per coloro che non hanno percepito nell’anno di imposta 2021 un reddito complessivo superiore all’importo di € 20.000.

Caratteristiche dell’indennità