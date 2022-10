Raid Ciclistico Clandestino pronto a far la storia

A portare avanti una “sana follia” che ha il suo anno zero nell’impresa di alcuni pionieri della bici made in Cesenatico è il Club Ciclistico Clandestino. Ripercorre la tratta Cesenatico-Firenze-Cesenatico, un’andata ritorno in due giorni che ha il suo anno zero nel lontano 2 aprile 1977.

E come nella migliore delle tradizioni il potere catalizzatore di chi crede in un’idea che trasuda gusto e fatica si conferma anche in questo caso.

Il Raid Ciclistico Clandestino si è radunato per la prima volta nel 2018. Presenti in Piazza Ciceruacchio 8 ciclisti e due autisti in pullmann. Anno dopo anno i numeri sono cresciuti. Da meno di dieci si è passati a 20 del 2021 fino all’exploit di sabato scorso. In griglia di partenza si sono presentati in 43 di cui sette autisti. Tra i corridori anche il sindaco e glorie del calcio di serie A.