Gatteo Mare, ladri fanno razzia in albergo e stabilimenti balneari

I malviventi sono poi entrati in numerosi stabilimenti balneari di Gatteo Mare, provocando danni al bagno Nautic, Luciano, Paradiso, Gianluca e Manuela.

Sul posto, per i rilievi di rito, sono giunti i carabinieri, ma la preoccupazione sale nella frazione di Gatteo Mare visto che, in questi casi, i colpi non sono mai isolati e tavolata sono l’avvisaglia di una serialità che in passato ha già pesantemente colpito altre zone turistiche durante l’inverno, come il centro storico di Cesenatico e Tagliata.

In particolare, la frazione cervese che confina con Cesenatico è stata più volte bersaglio di tantissimi furti ed i residenti si sono addirittura costituiti in comitato per chiedere più controlli, ma soprattutto per reclamare la chiusura immediata del centro di accoglienza immigrati che qualcuno, con grande lungimiranza, ha pensato bene di collocare in un albergo del lungomare nel cuore turistico della località.