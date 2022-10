Scuola di Politiche: “Accendere scintille per cambiare il futuro”

Cos’è che fate a questa Scuola di Politiche? Che non è una scuola di partito, non è un corso universitario, e allora cos’è?’ Questa una delle domande più gettonate che secondo la direttrice, Grazia Iadarola, gli vengono rivolte nello spiegare la funzione pedagogica e rivoluzionaria dell’esperienza della Scuola di Politiche. “Rispondo sempre che il nostro intento è quello di accendere scintille. Scintille di partecipazione civica, di attenzione all’altro, di interesse per la collettività. Di amore per la conoscenza, non fine a sé stessa, bensì come strumento per progettare e realizzare azioni che migliorino il contesto in cui viviamo, e che – soprattutto – lo migliorino per tutte e tutti”. Continua: “Non voglio dire che salveremo il mondo eppure, in fondo, il ‘mondo’, il contesto in cui ognuno di noi si muove, si cambia proprio così: una scintilla alla volta”.

Si è conclusa domenica 9 ottobre la Summer School della Scuola di Politiche a seguito della crisi pandemica, confermando di fatto che il mondo è mutato, il futuro è cambiato ma non bisogna averne paura. ‘Ex-Post il futuro che cambia’, questo il tema a cui è stata dedicata la sesta edizione dell’evento più atteso della Scuola di Politiche, fondata nel 2015 da Enrico Letta, oggi diretta da Grazia Iadarola e presieduta da Antonio Nicita. Centinaia di giovani, tra i 18 e i 30 anni, si sono riuniti a Cesenatico per dialoghi aperti a tutto tondo sui cambiamenti repentini che l’Italia, l’Europa e il mondo trovano dinnanzi. Rappresentanti di istituzioni, giornalisti, accademici e professionisti nel campo delle aziende a tu per tu con il futuro del nostro Paese per cercare di connettere i puntini del mondo che sarà, analizzare il presente e raccogliere spunti e consigli su come sviluppare il proprio percorso personale e professionale senza mai smettere di apportare il proprio contributo alla comunità.