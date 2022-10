Foto Express, ora anche le foto sono a domicilio

L’idea è di Maurizio Franzosi, fotografo di Cesenatico che ci ha abituati alle sue idee accattivanti. L’ultima è quella delle foto a domicilio. Se qualcuno non può o non vuole uscire di casa per recarsi dal fotografo a realizzare immagini per i documenti o per servizi fotografici sarà Maurizio a portare tutto l’occorrente a domicilio.