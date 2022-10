Le galassie collidono nella slot Starburst

Andiamo ad esplorare, in questa sede, il più semplice Starburst.

È un gioco della Netent, lanciato nell’ormai lontano 2012 e presente in tutte le sale da gioco e nei bar più gamer friendly: è una slot adatta a tutti in quanto semplice e chiara ed avente un tema spaziale basato su simboli stellari unitamente a numeri ed a pietre preziose, il tutto immerso in una specie di iperspazio simile all’ambientazione di un videogame da sala giochi.

Il bello di Starburst è che si può giocare anche online su versioni demo quindi potendo fare pratica ed imparando a riconoscere i simboli preziosi, il tutto gratis, fino a quando non ci si riterrà un attimo più scafati.

Il gioco rimane tra le slot più tradizionali, nonostante l’ambientazione spaziale fortemente cinematografica : vi si trovano simboli come il classico “7” ed il ben noto ed antico “BAR”.