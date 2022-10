Si masturba sul treno: assolto 38enne di Cesenatico ma…

Prosciolto perché gli atti osceni, nel nuovo ordinamento penale, non costituiscono più reato, ma adesso quel 38enne di Cesenatico – accusato di essersi masturbato sul treno Ravenna-Cervia davanti a una ragazza appena maggiorenne, rischia un’ammenda fino a 30mila euro.

E’ dunque una “sentenza” in chiaro-scuro quella pronunciata nei giorni scorsi dal Gup Andrea Galanti che, nell’udienza preliminare per atti osceni in luogo pubblico, ha disposto il proscioglimento dell’uomo (per altro già gravato da altri precedenti).