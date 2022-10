“Filo rosso”: il dialogo degli studenti sulla violenza di genere

Il momento, svolto nel pomeriggio, ha avuto lo scopo di sensibilizzare e informare. Coscienza e pensiero vanno a braccetto in una conferenza che è anche uno scambio bilaterale di punti di vista, storie e racconti sulla vita reale. Problematiche (troppo) spesso non considerate, di cui ci si rende conto solo quando ormai è troppo tardi, si trasformano in vere e proprie tragedie. Ma fermale è possibile, spiegano Daniela e Roberta, ognuna con gli strumenti propri del campo: legge e psicologia.

Un primo viaggio attraverso la legislatura italiana ha fatto emergere tutte quelle norme che riconoscono e sanzionano le violenze di genere. A livello fisico, psicologico, sessuale, economico e molto altro. Chiari esempi di come quella che si definisce comunemente “violenza” (“di genere”, in questo caso) pervada ormai tutti gli ambiti della vita quotidiana.

Dati e statistiche dimostrano come questi comportamenti siano al (dis)ordine del giorno. Di come i femminicidi si susseguano in maniera ripetuta e seriale. Nonostante i provvedimenti che garantiscono tutela e sicurezza. La carrellata in materia giuridica ha attraversato anche la dimensione storica: da quando la violenza era quasi un diritto/dovere per mantenere l’ordine a quando si è cominciato a capirne la natura profondamente ingiusta. Addirittura partendo dal mito, in cui gli ambiti più bassi della vita morale portano il volto di donna.