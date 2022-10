Il PUG è stato approvato in consiglio comunale

Il consiglio comunale di Cesenatico ha approvato il PUG con 11 voti favorevoli e 3 voti contrari. Il piano adesso entrerà in vigore dalla data di pubblicazione sul BURERT della Regione Emilia-Romagna e sul sito istituzionale dell’ente.

Il sindaco Gozzoli illustra il piano.

“Siamo arrivati alla fine di un percorso lungo e complesso e per prima cosa voglio ringraziare tutto l’ufficio di piano, a partire dalle dirigenti Simona Savini prima e ora Chiara Benaglia, i consulenti e i tecnici che hanno lavorato insieme a questa giunta e a quella precedente. Nel 2018 fummo uno dei primi Comuni a sottoscrivere con la Regione un protocollo di collaborazione per l’elaborazione dei nuovi PUG e abbiamo centrato l’obiettivo, siamo infatti il primo Comune della provincia ad avere il PUG. In tutta la regione ne sono stati approvati solo undici fino ad ora e questo ci da la cifra di quello che siamo riusciti a mettere in campo. Partiamo da una certezza: siamo davanti al primo piano urbanistico non espansivo della storia di Cesenatico. I piani precedenti si incentravano sul governo dell’espansione, questo strumento invece segna un cambio di paradigma in discontinuità col passato. L’obiettivo primario del nuovo piano è promuovere e incentivare la rigenerazione dell’esistente per migliorare la qualità e la competitività del nostro territorio.

Ma come si realizza tutto ciò? Come si coniugano i temi ambientali con quelli dell’incentivo alla rigenerazione e alla competitività? Il nuovo PUG ha tra i pilastri il saldo zero di consumo di nuovo suolo al 2050 e fissa nel 3% del territorio già urbanizzato alla data del 1° gennaio 2018 la quantità di territorio urbanizzabile per nuovi interventi che dovranno avere parametri ben definiti e di interesse pubblico.

Inoltre per incentivare la rigenerazione il PUG ha adottato una semplificazione di tutti i parametri edilizi. Vengono abbandonate le rigidità e le complessità del PRG e si adottano parametri più semplici: privati e imprese non dovranno più fare i conti con complicati indici edificatori ma con le altezze massime dei tessuti in cui è stato suddiviso il territorio comunale, con le distanze tra pareti finestrate e le distanze tra i confini, come peraltro già previsto dalle norme nazionali e dal Codice Civile. Tra i nuovi parametri edilizi introdotti va sottolineato soprattutto il RIE (Indice di Riduzione dell’Impatto Edilizio) una misura che prima di noi è stata utilizzata dal Comune di Bolzano che mira alla qualità ambientale e alla sostenibilità sia dei nuovi interventi sia delle ristrutturazioni. Gli interventi futuri dovranno portare con sé una maggiore permeabilità dei terreni e una maggior attenzione al verde, la cui azione mitigatrice può migliorare in modo significativo la resilienza dei territori, soprattutto in un momento di cambiamenti climatici.