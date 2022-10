Ootdoor Experience coinvolge anche Cesenatico

Il format WalkZone riporta nelle aree esterne, tecniche specifiche che consentono ad una semplice camminata di trasformarsi in un efficace e coinvolgente allenamento dai molteplici benefici per tutto il corpo e per la mente. Il tutto avviene sotto lo sguardo attento di un team preparato alla guida di grandi gruppi e all’insegnamento del walking sportivo e del fitness.

Il coach, grazie all’utilizzo di cuffie con sistema di diffusione wireless, diffonde le istruzioni ad ogni singolo partecipante che eseguirà correttamente tutte le tecniche proposte dallo stesso, al ritmo di musica.

Questo sistema di diffusione del suono, è destinato a cambiare radicalmente l’atmosfera che si respira durante gli eventi WalkZone, oltre agli innumerevoli vantaggi che è in grado di offrire in termini di ricezione dell’audio per ogni partecipante; non bisogna dimenticare il contributo che si apporta all’ambiente circostante grazie ad una grande diminuzione dell’inquinamento acustico, anche se per chi osserva il gruppo dall’esterno e non partecipa alla sessione, crea tanta curiosità.