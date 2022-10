Riqualificazione dei porti: Cesenatico ottiene quasi 1.500.000 euro

“Per una volta parto dai ringraziamenti: grazie alla dirigente Benaglia e a tutti i tecnici del settore lavori pubblici per la cura e l’impegno con cui partecipano ai bandi che sono una grande occasione di reperimento di risorse per il nostro comune. Andiamo a riqualificare i moli che sono le parti con le banchine più esposte alla forza del mare: 400 metri a Levante dalla Faro fino al comando della Capitaneria di Porto e poi 50 metri a Ponente nella zona delle Porte Vinciane. Non farsi sfuggire le occasioni è fondamentale così come è fondamentale offrire queste opportunità e di questo ringrazio la Regione Emilia-Romagna. Se penso alla zona del porto quando è iniziato il mio mandato vedo una città che non mi sembra neanche più Cesenatico: tra innalzamento delle banchine, sicurezza, dragaggio e riqualificazione del mercato ittico siamo a oltre 8 milioni di finanziamenti portati a casa e lavori messi in atto”, spiega il sindaco Matteo Gozzoli.