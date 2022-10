Al via i lavori per tre attraversamenti “rialzati” a Sala di Cesenatico

Sono iniziati i lavori per realizzare tre attraversamenti pedonali rialzati in via Campone Sala nel tratto che collega la frazione a Villalta. L’intervento risponde all’esigenza della cittadinanza per una porzione di strada in cui in passato erano presenti diversi dossi, ora non più a norma per quanto riguarda il codice della strada.

I tre attraversamenti diventeranno utili anche come dissuasori di velocità, oltre che nella loro primaria funzione di garantire attraversamenti in sicurezza. Saranno inoltre realizzati impianti luminosi su parere della provincia che ha la competenza su questa strada.