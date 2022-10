Il 14 maggio il Giro d’Italia passerà da Sala di Cesenatico

Il tracciato attraverserà i territori di Bellaria e Sala di Cesenatico, per immettersi poi sulla strada provinciale Sala fino ad approdare a Ponte Pietra. Di qui i ciclisti sfrecceranno sulla via Cesenatico e sulla via Emilia, per sbucare di fronte a Porta Santi e da lì attraverseranno il centro storico, percorrendo corso Sozzi e corso Cavour, fino ad arrivare sul rinnovato viadotto Kennedy.