Nidi comunali, rette più basse grazie ai 72mila euro della Regione

La delibera stabilisce tre fasce di redditto per il contributo. Le famiglie con Isee compreso tra 0 e 10mila euro sono inserite in Fascia 1, quelle da 10.001 a 18mila sono in Fascia 2 e quelle con Isee da 18.001 a 26mila euro sono inserite in Fascia 3.

All’interno di questo schema, l’Amministrazione ha deciso di operare un ulteriore distinguo per tarare il contributo in modo differente tra i bambini iscritti al tempo pieno e quelli iscritti part-time. I bambini inseriti in Fascia 1 che frequentano il tempo pieno sono 23 e ognuno di loro potrà contare su uno sgravio massimo di 1.069 euro nel caso di frequenza al servizio per l’intero anno educativo (10 mesi), mentre quelli part-time sono 7 per uno sgravio massimo di 930 euro. I bimbi in Fascia 2 nel tempo pieno sono 23 e potranno contare su uno sgravio massimo di 855 euro, mentre quelli part-time sono 7 e avranno uno sgravio di 744 euro; quelli in Fascia 3 che frequentano il tempo pieno sono 18 per uno sgravio massimo di 641 euro, mentre quelli part-time sono 9 per uno sgravio di 558 euro.