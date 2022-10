Laboratorio di Educazione Finanziaria. Il 25 e 26 ottobre a Rimini e Cesena

Il laboratorio inizierà con una conferenza in presenza, tenuta da esperti n materia di risparmio e previdenza, che stimoleranno i ragazzi con esempi e nozioni che saranno poi approfonditi online, su una piattaforma di edutainment, attraverso un percorso basato sui meccanismi della gamification. Durante gli incontri virtuali, con assistenza di un moderatore verranno infatti proposte pillole di approfondimento e sfide da superare per guadagnare punti e premi. Il laboratorio terminerà nel mese di marzo c.a. con la presentazione di un progetto finale. In considerazione del valore orientativo degli argomenti le ore di partecipazione al progetto saranno riconosciute ai ragazzi e convertite in crediti formativi.