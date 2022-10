La “Miss America” si trasferisce sulla Statale 16 nell’ex “Wok”

La sala, totalmente rinnovata, è divisa in due: da una parte la sala scommesse (Eurobet) – in funzione da questa settimana – con otto “prenotatori” e due selfie-corner per le scommesse live, 25 maxi-schermi, un mega-wall da cento pollici ed un american-bar; e dall’altra una sala dedicata alle slot e video-lottery con oltre cinquanta terminali GameNet: “La sala – spiega Rossi – è aperta sette giorni su sette, dalle 9 del mattino fino a tarda notte. Non siamo banalmente una sala giochi, ma vogliamo diventare un punto di aggregazione per i grandi appassionati di sport. Nei nostri schermi, grazie a Sky e Dazn, si potranno vedere h24 tutte le più importanti partite del calcio italiano ed internazionale, ma anche le corse ippiche, il calcio virtuale e tutto lo scibile dello sport mondiale. Un locale dove venire a bere l’ultimo caffè della giornata e dove trovare, diciassette ore al giorno, una luce sempre accesa nel buio della Statale”.

E la “Miss America” di viale Carducci? “Per il momento – conferma Rossi – l’idea è quella di tenerla aperta tutto l’anno e di mantenere lo stesso numero di dipendenti, senza licenziare nessuno. Una scelta più di cuore che da imprenditori perché, con il dimezzamento degli incassi, avremmo dovuto tagliare più di un dipendente. Ma parliamo di lavoratori di Cesenatico, gente che ha il mutuo e le famiglie a carico, e dunque non ce la siamo sentita di lasciarli a casa”.

Lo stesso discorso vale per la sala giochi ‘Il Dollaro’, altra insegna storica del lungomare di Cesenatico, chiusa per la prima volta già a settembre e non a gennaio come avveniva abitualmente in passato: “Anche in questo caso – spiega Rossi – è stata una scelta obbligata perché, senza slot e con la spada di Damocle del caro-bollette, era praticamente impossibile tenerla ancora aperta. Chiudere ‘Il Dollaro’, dopo 40 anni, è stata una grande sofferenza perché noi siamo di Cesenatico e ogni insegna che si spegne è un pezzo di città che muore. Ma in questi anni, nel nome di una crociata molto discutibile, abbiamo avuto tutti contro e, alla fine, siamo stati costretti ad arrenderci e a voltare pagina”.