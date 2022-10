Partiti i lavori per la riqualificazione del Mercato Ittico: investimento da 1 milione di euro

“Il 17 marzo scorso in Consiglio Comunale abbiamo presentato un atto di indirizzo con la descrizione di questi interventi sul mercato ittico: lo abbiamo fatto con una visione chiara e con l’intento preciso di portare a casa un finanziamento. L’inizio dei lavori è una tappa importante per raggiungere l’obiettivo che ci siamo prefissati. Ci tengo a ringraziare tutti i tecnici comunali che hanno lavorato al bando e al progetto e anche agli operatori del mercato e ai pescatori che stanno continuando a lavorare anche durante la riqualificazione con qualche piccolo disagio. L’intervento che stiamo realizzando non gioverà solo a Cesenatico ma per estensione alle grandi porzioni di territorio che hanno nel nostro mercato il loro punto di riferimento. Prosegue così la nostra attenzione a tutto il comparto produttivo del porto che necessitava di una profonda riqualificazione: dopo le banchine ora tocca al mercato e con l’ultimo finanziamento da 1 milione e mezzo nel 2023 agiremo sui moli”, spiega il sindaco Matteo Gozzoli.