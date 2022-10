Nelle scuole della Romagna arriva il “tutor sportivo”

Frutto di un accordo tra ‘Sport e Salute’, società del ministero dell’Economia e delle Finanze, e la Regione Emilia-Romagna, in collaborazione con l’Ufficio scolastico regionale, “Scuola attiva Kids per l’Emilia-Romagna inclusiva” è la prima sperimentazione del genere in Italia e vede mettere in campo, da parte della Regione, un finanziamento di 1,3 milioni per l’anno scolastico 2022-2023, grazie a risorse provenienti dal Fondo sociale europeo Plus.