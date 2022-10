Tre milioni di pernottamenti, il turismo di Cesenatico torna all’era pre-Covid

Se non fosse per il caro-bollette che ha drasticamente ridotto le marginalità degli operatori turistici, ci sarebbe davvero da brindare. Perché i dati turistici dei primi otto mesi del 2022 fotografano – nonostante le numerose difficoltà congiunturali (in primis la guerra in Ucraina) – l’ottimo stato di salute del turismo di Cesenatico.

Da gennaio ad agosto, infatti, per numero di presenze turistiche, la nostra città in riviera è seconda solo a Rimini. Nello specifico, i numeri parlano di 504.522 turisti totali (+ 28,3% rispetto al 2021 e + 2,3% rispetto al 2019) e di 3.014.856 pernottamenti (+ 25,8% rispetto al 2021 e + 0,1% rispetto al 2019). Cesenatico dunque si conferma al primato indiscusso per la provincia di Forlì-Cesena e alle spalle solo di Rimini tra le località della riviera romagnola.