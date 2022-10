Tutto sui termostati: cosa sono, cosa si rompono e come sostituirli

Tipi di guasti del termostato e relativi segnali

Come abbiamo già detto, il termostato è classificato come un componente che si usura rapidamente. Non è strano, infatti lo si usa durante ogni viaggio. Di conseguenza, la sua durata dipende anche dalla frequenza di utilizzo dell’auto. In caso di guasto, il termostato tende semplicemente a bloccarsi in una posizione (può essere chiuso o aperto). La causa principale del malfunzionamento è la normale usura o la qualità discutibile del liquido di raffreddamento. I difetti principali sono tre:

Quando lo sportello è completamente chiuso durante il riscaldamento e il refrigerante non entra nel radiatore (si sente un sibilo sommesso e la freccia, che indica la modalità di temperatura, è fuori scala e si trova costantemente nella zona rossa).

Quando il cuneo dello starter è in posizione semiaperta. Il problema è difficile da diagnosticare, soprattutto quando si verifica con il freddo. In estate è un po’ più facile diagnosticare il problema. In ogni caso, si noterà che il motore impiega più tempo a riscaldarsi se si verifica questo problema. Allo stesso tempo, quando il motore raggiunge la temperatura desiderata, la ventola si attiva a vostra insaputa. In questo caso, cerca con tutte le sue forze di raffreddare il radiatore e di evitare un surriscaldamento critico.

Quando il cuneo della serranda è in posizione completamente aperta. Vi accorgerete di questo guasto, molto probabilmente in inverno. Un riscaldatore che si riscalda lentamente indica un malfunzionamento con tutte le sue forze. Inoltre, nella stagione fredda, questa rottura non consente al motore di riscaldarsi alla temperatura necessaria.

In tutti questi casi, non solo è scomodo usare l’auto, ma anche estremamente indesiderabile, se non si vuole far riparare il motore alla fine.