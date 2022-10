A Cesenatico un corso di auto-difesa gratuito per le donne

Denunciare gli abusi è sempre fondamentale. Ma, quando si arriva in caserma per la querela, qualcosa è già successo. Qualcosa che non si rimarginerà in fretta.

Ecco perché, nell’ambito delicato della violenza contro le donne, la prevenzione è fondamentale. Ed è con questa logica che il Centro Donna di Cesenatico organizza “Donna in-difesa”, il primo corso gratuito di autodifesa riservato alle donne di Cesenatico.