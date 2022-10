Il Pd esalta il Pug: “Gli hotel potranno costruire un piano in più”

“Guardare al bene comune di una collettività – scrive il Pd – passa dal prendere decisioni che vadano ad arricchire tutti, senza privilegiare qualcuno e senza lasciare indietro nessuno. Gli hotel potranno costruire un piano in più e gli stabilimenti balneari rinnovarsi e diventare più ricchi di servizi. Nel forese le case sparse potranno costruire il 20 per cento in più e si potranno frazionare in due abitazioni. Si punta allo sviluppo sostenibile ed economico del territorio. Non è un piano espansivo ma è un piano che ha coraggio, senza consumare altro suolo, rigenerando l’esistente e garantendo a chi verrà dopo di noi una Cesenatico verde e ancora più sostenibile”.

