Consolidamento scuola elementare di Sala: partiti i lavori

I moduli.

Per poter eseguire i lavori e garantire il normale svolgimento delle lezioni, il Comune di Cesenatico ha acquistato dei moduli abitativi da collocare temporaneamente nell’adiacenza dell’edificio scolastico. Si tratta di moduli prefabbricati di oltre 600 metri quadri per un altezza di oltre di 2.70 metri.

Nella nuova struttura verranno ricollocate temporaneamente dieci aule, con i bagni suddivisi per maschi, femmine e disabili, aula personale docenti con relativo bagno ed infine lo spazio di sporzionamento pasti, visto che gli alunni lo consumeranno all’interno delle relative aule. Per quanto riguarda i laboratori e la palestra verranno utilizzati gli attuali spazi a servizio della scuola non interessati dall’area di cantiere e dagli interventi. Rimarrà a disposizione degli alunni anche una porzione di giardino. L’impianto di riscaldamento e condizionamento sarà progettato e realizzato in modo da garantire in qualsiasi periodo dell’anno le temperature interne previste dalle norme vigenti. Nel terreno adiacente al parcheggio, attualmente occupato dai moduli, è stata istituita un’area di sosta temporanea già in utilizzo dai cittadini di Sala e per i genitori degli alunni. In questa fase verrà anche istituita adeguata segnaletica.

I lavori e la composizione dei moduli sono stati illustrati al dirigente scolastico Saverio Galizzi e ai rappresentanti dei genitori in un incontro svolto nel mese di settembre.