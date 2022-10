La “Piovra” a Cesenatico: quando i “rumors” diventano indagine

Nell’indagine della Finanza cinque misure cautelari riguardano un’intera famiglia di origine calabrese residente a Cervia, un presunto prestanome che abita a Imola ed un bolognese residente a Cesenatico.

A Cervia, in particolare, il capofamiglia Saverio Serra, 51 anni, originario di Vibo Valentia è finito in carcere, mentre è stato imposto l’obbligo di dimora alla moglie 47enne Annunziata G. e per il figlio 21enne Leoluca. A Imola è finito agli arresti domiciliari Antonino Carnevale di 48 anni, mentre a Cesenatico è stato stabilito l’obbligo di dimora per il 51enne Alessandro D.M.

Diverse anche le aziende coinvolte come la ditta cesenaticense “Dolce Industria” dichiarata fallita dal tribunale di Forlì nel novembre 2019 e che aveva la sua sede amministrativa a Cervia in via Levico.