Romagna Iniziative regala ai giovani il concerto Morgan-Bellavista

Da segnalare, nell’ambito dell’evento, anche la bella iniziativa del Consorzio Romagna Iniziative che, per promuovere la cultura musicale tra le giovani generazioni, ha acquistato un quantitativo di biglietti che saranno regalati ai giovani e giovanissimi appassionati di musica.

“Suoni uno strumento musicale? Fai parte di una band? Sei iscritto ad una scuola di musica? E hai meno di 25 anni? Contattaci per ricevere il tuo biglietto per la serata!”. Questo l’invito del consorzio di aziende romagnole che, grazie a questa nobile iniziativa – in linea con la sua mission – darà il suo prezioso contributo per far crescere la sensibilità musicale tra i giovani.