Nasce a Cesenatico il primo Music Club

Gennaio: il programma.

Si riparte domenica 1 gennaio con la Colazione in Musica e la magia dell’arpa celtica di Marta Celli.

Venerdì 6 gennaio saliranno sul palco i Montefiori Cocktail con la lounge music che li rappresenta, il loro stile si ispira agli anni ’60 e l’inizio degli anni ’70, le colonne sonore “cult”, le musiche degli spot televisivi, classici evergreen da tutto il mondo. Sabato 7 gennaio torna la magia della Dolce Vita con JJ Vianello e gli Intoccabili.

Chiudono la prima parte della ricca e prestigiosa programmazione del Lounge Music Club le atmosfere armoniche di Lele Cerro con la Colazione in Musica di domenica 8 gennaio.

Fabio Nobile, direttore artistico per il Gruppo Prestige 1971: “Quando il Gruppo Prestige mi ha proposto di collaborare in veste di direttore artistico, è stato per me quasi irrefrenabile l’istinto di ricreare un club di musica dal vivo a Cesenatico. Sono grato a tutti i musicisti che verranno a suonare al NOI Lounge Music Club per avere sposato la nostra mission; l’intrattenimento artistico e musicale come si usava nei migliori music club. La cura dei dettagli sul palcoscenico e nel locale diventa protagonista, non solo dal punto di vista musicale. Speriamo che la nostra idea venga accolta dal pubblico, in modo da poter continuare a fare musica a Cesenatico, con continuità anche nel periodo invernale”.

Prima di ogni concerto il NOI propone – dalle 18.00 – musica diffusa e aperitivi. Piccola ristorazione alla carta. Inizio concerti alle 22.00.

Info e prenotazioni 328 7723203.