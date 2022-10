Il Consiglio di Stato ha rigettato l’appello di Socim

Il Consiglio di Stato ha rigettato l’appello proposto da Socim Spa avverso la sentenza del Tribunale Amministrativo per l’Emilia Romagna che già in primo grado aveva respinto il ricorso contro la decadenza dell’aggiudicazione dei lavori per dichiarazioni non veritiere rese in sede di gara d’appalto dalla ditta, condannandola al pagamento di 4.000,00 euro per le spese di giudizio.