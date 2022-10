Il Teatro di Cesenatico pensa in grande

Un cartellone eterogeneo che unisce la prosa al rock, passando per il musical e il teatro ragazzi. Michele Placido, Lello Arena, Tosca D’Aquino, Tre Allegri Ragazzi Morti, Nada sono alcuni dei big della stagione del Teatro Comunale di Cesenatico che sta per iniziare e che promette di tenere il faro della cultura acceso e splendente in città.

Oltre agli artisti, le novità rispetto la passata edizione sono tre musical con repliche che si preannunciano sold out, il grande ritorno della classica alle 17 e la possibilità di fare abbonamenti con una formula vantaggiosa.

Il sipario della stagione 2022-23 si aprirà per la prima volta con “Mascara e Paillettes, il musical con il vizietto” il 5 novembre ore 21 a cura della Compagnia Qaos (per prenotazioni: Compagnia Qaos 3664987681 – tkts@qaos.it).

La prosa invece inaugura la sua stagione il 1 dicembre con “Servo di scena” e il suo inno all’amore per il teatro a cura di tre attori di spessore: Geppy Gleijeses, Maurizio Micheli, Lucia Poli. Firma la regia Guglielmo Ferro.

Nel nuovo anno Lello Arena sarà a capo del cast di “Aspettando Godot” alle pendici del Vesuvio. Una rivisitazione del capolavoro di Beckett che andrà in scena il 24 gennaio 2023 ore 21.

Con “Testimone d’accusa” si supera la barriera tra palco e pubblico. Il Teatro diventerà un’aula di tribunale per ospitare uno dei capolavori della signora del giallo. La giuria? Sarà scelta tra il pubblico. Appuntamento il 16 febbraio alle 21.

Il mese di marzo fa rima con commedia. Il 2 alle 21 Tosca D’Aquino, Giampiero Ingrassia, Giancarlo Ratti portano in scena “Amori e sapori nelle cucine del Gattopardo”. Un plot fatto di retroscena che bollono in pentola mentre nei lussuosi saloni soprastanti si consuma il famoso ballo narrato né “Il Gattopardo”.

Per ultimo, ma non certo ultimo per importanza, “La Bottega del caffè” catapulta Cesenatico in una commedia di Goldoni con Michele Placido capofila di un cast composto da 10 attori tra cui Francesco Migliaccio. Appuntamento il 21 marzo.

Nel cartellone sono inseriti anche due appuntamenti di Teatro Moderno con la collaborazione di Sillaba. Per una sera due famosi youtuber “escono dalla rete” per salire in cattedra tra il pubblico. Sono Alan Zamboni con “I racconti dei fallimenti che hanno cambiato l’umanità” (9 gennaio 2023 ore 21) e Matteo Saudino con uno spettacolo dal titolo eloquente: “Dimmi come sei morto e ti dirò chi sei” (30 marzo).

I biglietti della prosa classica e moderna saranno in vendita su vivaticket.