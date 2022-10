Pesca, “Cesenatico può fare a meno della Marineria?”

E il rigassificatore?

“Poi c’è anche la questione del rigassificatore funzionante a ciclo aperto a Portoviro (Rovigo). Preleva milioni di metri cubi di acqua con nutrienti per restituirla al mare distillata e noi ora si ragiona di aggiungerne un altro al largo di Ravenna in Emilia Romagna”.

Qual è secondo lei lo scenario futuro?

“È fatica dire per quanto la situazione possa andare avanti se le imprese della pesca non sono trattate come tutte le altre. Gli investimenti non sono remunerativi per le direttive Ue. Le barche le vogliamo ancora o no? I mercati ittici li vogliamo ancora o no? Perché se la scelta è che il pesce si pesca altrove e a farlo devono essere i grandi gruppi basta che lo dicano chiaramente”.

La speranza però…

“Non è facile essere ottimisti e ci battiamo perché Cesenatico rimanga un polo attivo per la pesca. Esiste una professionalità che si tramanda da generazioni, c’è un polo commerciale di grande valore tanto che sono stati fatti investimenti importanti per la logistica a terra (banchine portuali fino al mercato ittico). Noi ci battiamo. Come diceva De Andrè? In direzione ostinata e contraria”.