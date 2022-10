Scuola in lutto: oggi i funerali della “Maestra Brighi”

Elide insegnò per quarant’anni, sino alla metà degli anni ’90 e divenne presto un punto di riferimento per tutte le famiglie del centro. Nella scuola elementare di via Saffi era un mito, benvoluta da tutti e, anche dopo essere andata in pensione, i suoi ex alunni la andavano a trovare spesso nella sua casa nel centro storico di Cesenatico. Era talmente legata al suo lavoro che, per pura passione, durante gli anni della pensione, impartiva lezioni private.

.