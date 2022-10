Domani al Pineta arriva Leonardo Maini Barbieri, il nobile tik-toker da un milione di follower

Per questa volta né “tronisti” né soubrette. La guest-star del Pineta Disco per il mega-party di Halloween in programma domani sera (31 ottobre) a Milano Marittima ha le movenze fashion-aristocratiche di Leonardo Maini Barbieri, il celebre tik-toker da quasi un milione di followers, diventato celebre al grande pubblico televisivo per le sue ricorrenti ospitate nel salotto di Barbara D’Urso.