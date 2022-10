Il Pd esprime vicinanza al sindaco

Quanto emerso dalle segnalazioni raccolte dal Sindaco e comunicate quattro anni fa alle forze dell’Ordine, su fatti che erano già al vaglio degli inquirenti, fa riflettere per quanto era in essere sul nostro territorio e mette in luce anche che il tessuto socio-economico di Cesenatico può essere messo in crisi dalle situazioni particolari collegate prima al Covid-19 ed ora alla crisi energetica.

Il Partito Democratico nel sottolineare la preziosa collaborazione di tutte le istituzioni, si unisce ai ringraziamenti del Sindaco Matteo Gozzoli nei confronti della Guardia di Finanza e di tutte le forze dell’ordine coinvolte. In questa particolare circostanza, che ha arrecato un danno alla città, gli assessori, i consiglieri comunali e la segreteria del PD Cesenatico esprimono pieno sostegno al

Sindaco nella lotta alla criminalità sul territorio, sottolineando che ogni persona del Partito Democratico che ha un ruolo politico e amministrativo condivide il pensiero e le intenzioni del Sindaco per una piena difesa della legalità sul territorio, il PD insieme alle istituzioni e alle forze sindacali e alle associazioni lavorerà per rafforzare il tessuto sociale perché prevalgano i valori della legalità.

Gli assessori, I Consiglieri comunali e la Segretaria Partito Democratico di Cesenatico.