Emergenza abitativa, il Comune stanzia oltre 4 milioni per i nuovi alloggi

In via Pian del Carpine, nella zona di Ponente, sono in programma invece opere di “Manutenzione straordinaria edificio Erp” per una previsione di spesa di 1.355.000 euro. L’affidamento all’impresa incaricata dell’esecuzione avverrà entro il 31 dicembre, mentre l’inizio dei lavori sarà entro il 31 gennaio 2023. Qui i finanziamenti utilizzabili arrivano dal Pnrr nell’ambito del programma “Sicuro Verde Sociale”. Si tratta di interveniti d’efficientamento energetico con termo capotto per l’intero complesso immobiliare, la sistemazione dei servizi presenti più interventi strutturali in alcuni alloggi di ampie dimensioni da risistemare e riadattare.

C’è poi in programma la riqualificazione edificio Erp di viale Dei Mille a Levante nell’ambito del cosiddetto Super Bonus del 110%. Grosso modo gli interventi edilizi – per una spesa prevista di a 1.750.000 euro – ricalcano quelle degli alloggi di via Pian del Carpine. Qui l’affidamento finanziario e stato fatto a settembre tramite un operatore economico (Sgr, società di gestione) e l’inizio lavori è previsto già entro gennaio 2023 con termine dell’opera entro dicembre del prossimo anno.